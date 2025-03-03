دوري "أن بي ايه": فوز عاشر تواليا لكليفلاند وبوسطن يهزم دنفر

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قلب كليفلاند كافالييرز تخلفه بفارق 18 نقطة أمام بورتلاند ترايل بلايزرز ليخرج فائزا عليه 133 129 بعد التمديد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين احتوى بوسطن سلتيكس العودة القوية لدنفر ناغتس وتغلب عليه 110 103.

في المباراة الأولى، حقق كليفلاند فوزه العاشر تواليا ليعزز صدارته للمنطقة الشرقية بأفضل سجل في الدوري مع 50 انتصارا مقابل 10 هزائم فقط، وألحق بمنافسه خسارته الاولى بعد 4 انتصارات تواليا.

تألق في صفوف كليفلاند دي أندريه هانتر الذي سجل 32 نقطة في المباراة بينها 18 في الربع الأخير والوقت الإضافي، في حين لم يشارك نجم الفريق دونوفان ميتشل حيث أخلد الى الراحة. وكان هانتر انضم الى كليفلاند في اليوم الأخير من الانتقالات قادما من اتلانتا هوكس. واضاف زميله تاي جيروم 25 نقطة.

أما افضل مسجل في صفوف بورتلاند فكان الاسرائيلي ديني افديجا مع 30 نقطة مع 12 متابعة و10 تمريرات حاسمة محققا اول "تريبل دبل" في مسيرته، واضاف انفيرني سيمونز 27 نقطة.

ظلت النتيجة متقاربة حتى الربع الثاني عندما تقدم كليفلاند 42 39، لكن بورتلاند سجل 15 نقطة تواليا لينهي الشوط الأول متقدما 54 42. ورفع بلايزرز الفارق الى 18 نقطة في الربع لاثالث (82 64) قبل ان يستيقظ كليفلاند ويعادل الأرقام قبل 5 دقائق من نهاية المباراة (101 101).

وتبادل الفريقان التقدم الى ان تمكن سيمونز من تسجيل رميتين حرتين ليفرض التعادل 118 118 والتمديد. وفي الوقت الاضافي نجح هانتر في تسجيل ثلاثية منحت التقدم نهائيا لكليفلاند 131 129 قبل النهاية ب30 ثانية.

أشاد به مدربه كيني أتكنسون بقوله "كان هانتر الملهم لنا، من دونه لم نكن لنحقق هذا الفوز".

وتغلب بوسطن سلتيكس حامل اللقب على دنفر ناغتس 110 103 بفضل 22 نقطة لجايلين براون و8 تمريرات حاسمة.

تقدم الفائز بفارق 20 نقطة في الربع الثالث لكن دنفر رد التحية ونجح في تقليص الفارق الى 3 نقاط في الدقائق الأخيرة بفضل نجمه الكندي جمال موراي بتسجيله 26 نقطة نصفها في الربع الأخير من دون ان يمنع خسارة فريقه. وأضاف الصربي نيكولا يوكيتش 20 نقطة مع 14 متابعة و9 متابعات لبطل عام 2023.

ليكرز سيد لوس أنجليس

وحقق لوس أنجليس ليكرز فوزه السادس تواليا في مباراة ديربي المدينة ضد جاره لوس أنجليس كليبرز 108 102 بفضل 29 نقطة لنجمه الجديد السلوفيني لوكا دونتشيتش في حين أضاف المخضرم ليبرون جيمس 17 نقطة الذي بات على بعد نقطة واحدة من ان يصبح أول لاعب يسجل 50 الف نقطة في الموسم العادي والبلاي اوف. وكان كواهي لينارد افضل مسجل في صفوف كليبرز مع 33 نقطة مع 10 متابعات.

وكان اللقاء هو الثاني بين طرفي المدينة الأميركية الشهيرة في مدى ثلاثة ايام، علما بان المباراة الأولى انتهت بفوز ليكرز ايضا 106 102.

وبهذا الفوز صعد ليكرز الى المركز الثاني في المنطقة الغربية على حساب دنفر ناغتس رافعا رصيده الى 38 فوزا مقابل 21 خسارة.

وسجل جالين وليامس 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية الى الفوز على سان انتونيو سبيرز 146 132. واضاف الكندي شاي جيلغيوس ألكسندر 31 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، في المقابل، كان ستيفون كاسل أفضل مسجل في صفوف سبيرز مع 32 نقطة.

وقلب نيويورك نيكس تخلفه أمام ميامي هيت للفوز عليه 116 112 بعد التمديد بفضل 31 نقطة لجالين برانسون.