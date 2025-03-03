شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يرحب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب عبد الله السعيد ، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بمقترح تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، فى ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك فى تأمين اللاعب بعقد يمتد لموسمين، على أن يكون الموسم الثانى اختياريا للاعب والنادى، بيحيث يتم تفعيله بموافقة الطرفين، خاصة فى ظل تقدم اللاعب فى العمر، ووجود إمكانية بعدم القدرة على العطاء فى الموسم الثاني.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة عقد جلسة بين لجنة تخطيط الزمالك وعبد الله السعيد للاتفاق على كافة بنود تجديد التعاقد، وحسم الملف بشكل رسمى.

واتفق أعضاء لجنة التخطيط على أن تكون أولى جلسات تجديد العقود مع عبد الله السعيد، خاصة أن الأخير يرحب بتجديد عقده مع القلعة البيضاء، ورفض العديد من العروض الخارجية من أجل الاستمرار داخل الفريق.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على ترضية عبد الله السعيد نجم الفريق مالياً خاصة بعد تمسك اللاعب بتجديد عقده مع النادى الأبيض ورفض العرض الليبى الذى تلقاه فى الفترة الماضية ووصلت قيمته إلى مليون دولار.