شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي وناصر ماهر يدعمان تشكيل الزمالك فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد الجفالي لاعب فريق الزمالك من المشاركة في مواجهة إنبى بشكل أساسي لتعويض غياب أحمد زيزو، خاصة بعد توصية الجهاز المعاون لبيسيرو بالدفع باللاعب في التشكيل الأساسي، بعد المستوى المميز الذى ظهر به خلال الدقائق التي شارك فيها في مواجهة زد.

كما يعود ناصر ماهر للتشكيل الأساسى لفريقه بعدما كان بديلاً في لقاء زد، عقب انتهاء إيقافه 3 مباريات على خلفية تعديه بالضرب على لاعب الإسماعيلى بدون كرة، فى المباراة التي جمعتهما فى الدورى، حيث سيعتمد بيسيرو على ناصر ماهر بشكل أساسى في ظل حاجته لخدماته في مركز صانع الألعاب من أجل زيادة الفعالية الهجومية للفريق الأبيض.

ويواجه الزمالك نظيره إنبى فى التاسعة مساء الثلاثاء باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.