شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب السفر إلى سويسرا بعد إلغاء ودية الأهلي والزمالك فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من إدارة النادي السفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدوري المقبلة، بعد إلغاء المباراة الودية التي كان سيخوضها الفريق أمام الزمالك بالعراق يوم 13 مارس الجاري.

كولر كان يرغب في السفر إلى سويسرا لكن ارتباط الأهلي بودية الزمالك تسبب في تأجيل فكرة السفر، قبل أن يُجدد رغبته في السفر إلى بلاده لقضاء عدة أيام هناك برفقة أسرته، مُستغلاً توقف الدوري بسبب مباريات الأجندة الدولية في مارس الجاري.

الأهلي يخوض 3 مباريات في رمضان

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش 5 مارس فى الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري، ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر(رابطة الأندية المحترفة سابقاً).

وتتجه النية في الأهلي بقوة للمشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بفريق الشباب، مع إمكانية تطعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بإستمرار أو العائدين من الإصابة لتجهيزهم فنياً وبدنياً.

الأهلي يشارك لأول مرة في كأس عاصمة مصر بفريق الشباب

ويستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر يوم 18 مارس الجاري بمواجهة إنبي في الظهور الأول للمارد الأحمر في هذه البطولة، بعدما سبق واعتذر عن النسخ الثلاث التي أقيمت من البطولة حتى الآن.

وبحث مسئولو الأهلي على مدار الفترة الماضية مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة مارسيل كولر والمدير الرياضي ولجنة التخطيط للكرة، وتم الاتفاق على يُشارك فريق الشباب مواليد 2005 فى كأس عاصمة مصر، مع تدعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول.

وأمام هذه المستجدات طلب كولر من مسئولو النادي السماح له بالسفر إلى بلاده خلال توقف الدوري ومن المتوقع أن تستجيب إدارة النادي لرغبة المدرب السويسري.