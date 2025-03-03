شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية لاعب من الدرجة الثانية للأضواء والشهرة.. محمد عبد الغنى يتوج بـ8 بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "احلم.. وصدق حلمك".. شعار رفعه بعض اللاعبين الذين ينحتون فى الصخر للوصول إلى الأضواء والشهرة التى كانوا يحلمون بها، هذا الطريق لم يكن مفروشا بالورود، بينما احتاج لجهد وصبر وكفاح لتحقيق هذا الحلم.

يقدم ”الخليج 365”، على مدار شهر رمضان الكريم، حكايات من الكفاح التي خاضها لاعبو القسم الثانى والثالث والرابع للوصول إلى دورى الأضواء والشهرة.



محمد عبد الغنى

يعد محمد عبد الغنى ، مدافع البنك الأهلى الحالى والزمالك السابق، من اللاعبين الذين كافحوا فى القسم الثانى للوصول لدورى الأضواء والشهرة، بعدما تألق بشدة برفقة فريق إف سى مصر ليخطف الأنظار خلال مشاركاته مع الفريق. ونجح الزمالك فى ضم محمد عبد الغنى من إف سى مصر مقابل 2 مليون و750 ألف جنيه حسب تصريحات إسماعيل يوسف مدير الكرة فى هذا التوقيت.

وشارك محمد عبد الغنى مع الزمالك فى 187 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 أهداف، وكان أحد العناصر الأساسية لفريق الزمالك فى ذلك الوقت.



ونجح محمد عبد الغنى فى التتويج بـ8 بطولات مع الزمالك، وهى 2 دورى و3 كأس مصر، وكأس السوبر المحلى وكأس السوبر الأفريقى وبطولة الكونفدرالية.



وانتقل بعد ذلك إلى البنك الأهلى بعدما ابتعد عن المشاركة بشكل أساسى مع الأبيض، ليخوض مع البنك 20 مباراة سجل خلالها هدفا وصنع آخر.