شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جهاد يغيب عن الزمالك أمام إنبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يغيب محمود جهاد لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه غدا أمام انبى فى الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد المقاولون العرب، في ظل تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

ويخضع جهاد لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، للتعافى من الإصابة والتي منعته من المشاركة في مباريات الزمالك خلال اليومين الماضيين.

وكان جهاد قد غاب عن مواجهة الزمالك أمام كل من بتروجت والأهلى وزد، حيث تعرض للإصابة قبل مواجهة بتروجت ويخضع للتأهيل في الفترة الحالية حتى يتمكن من المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المقر أن يفقد الزمالك جهود أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة عن المباراة، حيث يغيب زيزو لتراكم الإنذارت، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام زد فى المباراة السابقة، بينما يغيب محمد شحاتة للطرد أمام زد.