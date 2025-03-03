شكرا لقرائتكم خبر عن "تخطيط الأهلي" تكلف محمد شوقي بتمديد وتعديل عقد أحمد نبيل كوكا والان مع تفاصيل الخبر

كلّفت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلى محمد شوقي، نائب المدير الرياضي، بفتح ملف تمديد وتعديل عقود بعض لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، حتى "يُحصّن" النادي لاعبيه المُميزين ضد الإغراءات الخارجية، ومن هؤلاء اللاعبين أحمد نبيل كوكا الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ورغم تراجع مستوى أحمد نبيل كوكا بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة وتحديداً في مباراة الزمالك بالدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، إلا أن مسئولى الاهلى يثقون فى قدرة اللاعب على استعادة مستواه فى أقرب وقت.

وبات كوكا فى مهمة تصحيح الصورة والعودة للمستوى الذي كان يُقدمه منذ بداية انطلاقته مع الفريق الأول.

فى شأن آخر، يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.