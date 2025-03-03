شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية لا تفوتك.. ممارسة السباحة تقلل التوتر وتقوى العضلات والان مع تفاصيل الخبر

عالم الرياضة ملىء بالمعلومات، سواء علي الصعيد التاريخي لألعاب أو فوائد الممارسة، ولأن العقل السليم دائما فى الجسم السليم".. مقولة دائماً ما تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد.

كثير من ممارسي الرياضة يمارسونها دون التعرف علي فوائد اللعبة، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد ممارسة السباحة والتى يعد مروان القماش وفريدة عثمان أبرز نجومها.

وللسباحة فوائد كثيرة للجسم منها تقوية العضلات، وتنشيط الدورة الدموية، وتعزيز صحة القلب والرئة كما انها تبعث شعورًا بالاسترخاء والراحة وتقلل التوتر والقلق.

ومن أبرز فوائد السباحة:

1- تقوية العضلات وزيادة مرونة الجسم.

2- حرق السعرات الحرارية حيث تساهم فى إنقاص الوزن

3- تحسين صحة القلب وتقويته

4- تعزيز اللياقة البدنية حيث تتيح السباحة استخدام الجسم بأكمله وتحريك كافة العضلات

5- مقاومة الشيخوخة

6- التخفيفةمن الام الظهر

7- تحسين قدرة الرئتين

8- تعزيز صحة القلب

9- تخسين الحالة المزاجية.