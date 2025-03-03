شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستفسر من الكاف عن جدول مباريات منتخب الناشئين فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر اتحاد الكرة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن جدول مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المقرر إقامتها فى المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين، والتي يشارك فيها منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس.

وأوقعت قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة منتخب مصر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات بوركينا فاسو وجنوب أفريقيا، وبطل تصفيات منطقة وسط إفريقيا، ولكن لم يرسل الكاف حتى الأن جدول ومواعيد المباريات.

ويستعد زملاء القائد بلال عطية للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي يستضيفها المغرب أيضاً خلال الفترة من 30 مارس وحتى 19 أبريل القادمين، علماً بأنهم قطعوا تأشيرة العبور للبطولة بعد غياب أربعة عشر عاماً في مدينة المحمدية المغربية خلال نوفمبر الماضي عندما تصدروا تصفيات شمال أفريقيا (أوناف) على حساب الرباعي العربي المغرب وتونس والجزائر وليبيا.