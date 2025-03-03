شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. الزمالك يحسم أول لقب أفريقي على حساب شوتنج ستارز النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

يشهد تاريخ نادي الزمالك الكثير من البطولات المحلية والقارية والعربية، بشكل جعله واحداً من "كبار" القارة السمراء والوطن العربي وله مؤيديه وجماهيره داخل مصر وخارجها.

وكانت أول بطولة دوري أبطال أفريقيا - كأس أفريقيا للأندية البطلة بمسماها القديم - يتوج بها الزمالك فى موسم 1984، وهي البطولة الثالثة للأندية المصرية بعد الإسماعيلي والأهلي.

أوقعت القرعة الزمالك فى صدام قوي فى الدور الأول، إذ استهل مشواره بفوز كبير على الصفاقسي التونسي بثلاثية نظيفة يوم 6 إبريل 1984، وتعادل الفريقان بنتيجة 1-1، سجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه طارق يحيى في الدقيقة 8.

تأهل الزمالك إلى الدور الثاني ليواجه جورماهيا الكيني، الذي انسحب بعد 36 دقيقة فقط من تسجيل طارق يحيى الزمالك الهدف الأول للزمالك من ضربة جزاء، في المباراة التي جمعت بينهما يوم 18 مايو.

تأهل الزمالك للدور ربع النهائي ليواجه ناكانا الزامبي واستعاد لاعبه جمال عبد الحميد، المطرود في مباراة الصفاقسي بالدور الأول.



وأقيمت مباراة الذهاب في زامبيا، يوم 9 سبتمبر 1984، وانتهت المباراة بتعادل الزمالك مع الفريق الزامبي 1-1، سجل هدف الزمالك وقتها نصر إبراهيم في الدقيقة 26 وفي يوم 23 سبتمبر 1984، أقيمت مباراة الإياب بين وحقق الزمالك الفوز على الفريق الزامبي بنتيجة 5-1.

تأهل الزمالك إلى نصف النهائي، ليواجه جيت تيزو الجزائري الذي تغير مسماه إلى شبيبة القبائل فيما بعد ، وأقيمت مباراة الذهاب يوم 19 أكتوبر 1984، وخسرها الزمالك بنتيجة 3-1، وسجل هدف الزمالك الوحيد لاعبه إبراهيم يوسف في الدقيقة 59 ، وفي مباراة الإياب التي أقيمت يوم 4 نوفمبر 1984، حقق الزمالك الفوز بثلاثية نظيفة سجلها كل من جمال عبد الحميد ونصر إبراهيم وإيمانويل كوارشي.

تأهل الزمالك إلى نهائي البطولة ليواجه شوتنج ستارز النيجيري، وفي مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما يوم 23 نوفمبر 1984، فاز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها جمال عبد الحميد ، وفي يوم 8 ديسمبر 1984، كانت مباراة الإياب، التي حقق الزمالك الفوز فيها على الفريق النيجيري بهدف دون رد، من النيران الصديقة، في الدقيقة 56، فيما شهدت الدقيقة 65 تصدي عادل المأمور لضربة جزاء من المنافس.