شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب حضور السعة الكاملة فى استاد القاهرة أمام الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي الترتيب لمباراة الهلال السوداني المرتقبة المقرر لها أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل فى ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، حيث قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لبحث ترتيبات المواجهة المُرتقبة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الحصول على موافقات الجهات الأمنية بحضورالسعة الكاملة لاستاد القاهرة لدعم المارد الأحمر أمام نظيره السوداني من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمة الأهلي فى لقاء العودة الذي سيُقام أحد يومي 8 أو9 أبريل خارج مصر.

ولم يتلق الأهلي خطابا رسميا، حتى الآن، بشأن الملعب الذي سيستضيف مواجهة العودة، حيث أكدت تقارير أن المباراة ستُقام في ليبيا فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن اللقاء سيُقام في موريتانيا بإعتبار أن الهلال يشارك حالياً فى الدوري الموريتاني لعدم إقامة مباريات في السودان بسبب الأحداث الراهنة هناك.

ويتطلع مسئولو القلعة الحمراء للحصول على الموافقات اللازمة لحضور السعة الكاملة في مباراة الهلال من أجل تكرار سيناريو النسخة الماضية، حينما تقابل المارد الأحمر مع الهلال بإستاد القاهرة بحضور السعة الكاملة فى الأول من أبريل الماضي بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وفاز وقتها الأهلي بثلاثية نظيفة ليتأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها آخر موسمين و12 مرة في تاريخه، وحال تخطي الأهلي عقبة الهلال السوداني فى أبريل المقبل سيلعب مع الفائز من الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية.

فى سياق آخر، يستعد الاهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.