شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يضع حلولا لتعويض غيابات الزمالك أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بالتعاون مع جهازه المعاون، خطة عبور محطة إنبى في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، خاصة في ظل بحث المدير الفني عن أول انتصاراته مع الفارس الأبيض حيث تعادل في 3 مواجهات ولم يحقق الفوز منذ أن تولي المهمة خلفاً للسويسرى كريستيان جروس.

ويرغب البرتغالي جوزيه بيسيرو فى وضع حلول لتعويض غيابات الفريق في مواجهة إنبى، حيث يفتقد الفارس الأبيض جهود أحمد مصطفى زيزو ومحمد شحاتة للإيقاف، ويعد الثنائي من الركائز الأساسية في صفوف الفريق، وهو ما يعمل الجهاز الفني على تعويضهم، حيث من المتوقع أن يعود نبيل عماد دونجا للتشكيل الأساسي بعد انتهاء إيقافه، كما سيخضع محمود جهاد لاختبار أخير لتحديد موقفه من المباراة.

ويغيب عن الزمالك فى مواجهة إنبى كل من:

1- زيزو (إيقاف لتراكم البطاقات الصفراء)

2- محمد شحاتة (إيقاف بسبب الطرد فى مباراة زد)

3- حمزة المثلوثى (تأهيل من إصابة الصليبي)

4- أحمد حمدى (تأهيل من إصابة الصليبي)

5- مهاب ياسر (فنى)

6- أحمد رفاعى (فنى).