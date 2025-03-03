شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستضيف مودرن سبورت وعينه على الـ3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى المصرى البورسعيدى ، المنتشى بفوزه الأخير على سموحة بثلاثية نظيفة، مع مودرن سبورت، الذى خسر آخر جولاته أمام الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة يحاول فيها أصحاب الأرض بقيادة التونسى أنيس بوجلبان لمواصلة الانتصارات من أجل الضغط أكثر على الزمالك صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب .

ويحتل المصرى المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 16 لقاء، فاز 7 وتعادل 6 وخسر 3 ، أحرز لاعبوه 15 هدفا ، ومنى مرماه بـ9 أهداف.

وفي المقابل، يحتل مودرن سبورت المركز الأخير فى جدول الترتيب برصيد 9 نقاط فقط، ويحاول الجزائرى عبد الحق بن شيخة تحقيق الفوز الأول مع الفريق من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط والتعبير عن نفسه أكثر، خاصة أنه يدرك صعوبة المهمة فى الدور الثانى لا سيما أن الفريق بات قريبا من الهبوط للقسم الثانى

ويحتل مودرن المركز الأخير برصيد 9 نقاط ، بعدما خاض 16 لقاء ، فاز فى مباراة وحيدة ، وتعادل 6 ، وخسر 9 ، أحرز لاعبوه 7 أهداف فقط ، ومنى مرماه بـ20 هدفا .