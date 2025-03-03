شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه حرس الحدود فى لقاء متكافئ بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى البنك الأهلى مع حرس الحدود باستاد القاهرة في مواجهة قوية نظرا للعروض الجيدة التي يقدمها الفريقان، فأبناء طارق مصطفى فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويسعون لتحقيق الفوز من أجل العودة للمربع الذهبى على أمل المشاركة في الموسم المقبل بالكونفدرالية الأفريقية.

واستعان الجهاز الفني لفريق البنك الأهلي، بقيادة طارق مصطفى، بالمباريات السابقة لحرس الحدود في الدوري، وآخرها مواجهة الأهلي الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، وذلك لاستكشاف أهم نقاط القوة والضعف لدى الحدود قبل لقاء الدوري المرتقب.

وفي المقابل، يدخل حرس الحدود اللقاء وفى جعبته22 نقطة في المركز السابع بعد الخسارة الجولة الماضية أمام الأهلى في اللحظات الأخيرة بهدف دون مقابل، ويأمل محمد يوسف المدير الفني للفريق في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل اللعب مع التسعة الكبار بعيدا عن منطقة الهبوط.