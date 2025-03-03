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فاركو يستضيف الجونة فى مواجهة قوية بدوري nile

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فاركو يستضيف الجونة فى مواجهة قوية بدوري nile

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فاركو نظيره الجونة بملعبه بالإسكندرية، في لقاء متكافئ بين الفريقين اللذان يقدمان عروض جيدة خلال الآونة الأخيرة، فأبناء فاركو نجحوا الجولة الماضية فى تحقيق الفوز خارج ملعبهم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين بعد أداء رائع ورفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثانى.

ويخوض فاركو مباريات قوية خلال الموسم الحالى بالرغم من إيقاف القيد، إلا أن أحمد خطاب المدير الفنى للفريق نجح فى صناعة توليفة قوية أدت لتحقيق العديد من الانتصارات بالمسابقة، ويسعى لتأمين موقفه بالفوز على الجونة لضمان استمراره بين التسعة الكبار. 

بينما يخوض الجونة اللقاء بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رفعت بها رصيده إلى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، ويأمل علاء عبد العال المدير الفني للفريق في استمرار الصحوة للهروب من شبح الهبوط.

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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