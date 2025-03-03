شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستضيف الجونة فى مواجهة قوية بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فاركو نظيره الجونة بملعبه بالإسكندرية، في لقاء متكافئ بين الفريقين اللذان يقدمان عروض جيدة خلال الآونة الأخيرة، فأبناء فاركو نجحوا الجولة الماضية فى تحقيق الفوز خارج ملعبهم على الإسماعيلي بهدفين نظيفين بعد أداء رائع ورفع رصيده إلى 22 نقطة فى المركز الثانى.

ويخوض فاركو مباريات قوية خلال الموسم الحالى بالرغم من إيقاف القيد، إلا أن أحمد خطاب المدير الفنى للفريق نجح فى صناعة توليفة قوية أدت لتحقيق العديد من الانتصارات بالمسابقة، ويسعى لتأمين موقفه بالفوز على الجونة لضمان استمراره بين التسعة الكبار.

بينما يخوض الجونة اللقاء بعد تحقيقه الفوز في آخر مبارياته على مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدفين رفعت بها رصيده إلى المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة، ويأمل علاء عبد العال المدير الفني للفريق في استمرار الصحوة للهروب من شبح الهبوط.