شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة الـ17 لبطولة الدوري الممتاز، ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني لتجهيز لاعبي الفريق بدنياً وذهنياً لمباراة الطلائع التي ستكون آخر اختبار للمارد الأحمر فى المرحلة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتشهد مباراة الطلائع استمرار غياب كل من ياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول ويحيى عطية الله وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد للإصابة، فيما أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الفريق لدخول قائمة المباراة، وأشار الجهاز الطبي إلى أن أشرف داري اشتكى من "تُقل" في العضلة الخلفية عقب مشاركته كبديل في مباراة حرس الحدود الأخيرة في الدوري التي فاز فيها الأهلي بهدف نظيف، وأوضح الجهاز الطبي أن إصابة أشرف داري بسيطة ولن تعوقه عن التواجد في تدريبات الفريق المقبلة ومن ثم دخول قائمة المارد الأحمر لمباراة طلائع الجيش.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.