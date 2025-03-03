شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. الأحمر يخطف السوبر الأفريقى من أنياب علي معلول والان مع تفاصيل الخبر

على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 154 بطولة خلال 117 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وخلال أيام شهر رمضان الكريم يحرص ”الخليج 365” على التجول فى دولاب بطولات الأهلى للحديث عن بطولة تلو الأخرى.

فى 20 فبراير توج النادى الأهلى ببطولة السوبر الأفريقى لعام 2014 بعد تغلبه على الصفاقسى التونسى بنتيجة 3-2، فى مباراة مثيرة أقيمت باستاد القاهرة وأدارها الحكم الإيفوارى دوى نورمانديز، كان الأهلى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى، فيما كان الصفاقسى التونسى بطلا للكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله محمد ناجى جدو فى الدقيقة 23 وفى الشوط الثانى سجل عمرو جمال الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54، ورد الصفاقسى بهدف سجله على معلول (لاعب الصفاقسى وقتها) من ركلة جزاء فى الدقيقة 63، وبعدها بخمس دقائق سجل عمرو جمال الهدف الثالث للأهلى وقبل نهاية المباراة بـ12 دقيقة، وسجل فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للصفاقسى.

وخاض لاعبو الأهلى المباراة بروح قتالية عالية سعيا لإحراز اللقب والخروج من كبوة النتائج السلبية فى البطولة المحلية وقتها، ونجحت خبرتهم فى حسم نتيجة المباراة لصالحهم خاصة احمد فتحى العائد من الاصابة واحد أفضل لاعبى المباراة، إضافة إلى تألق الثنائى محمد ناجى "جدو" وعمرو جمال واستغلالهما لضعف مستوى عمق دفاع بطل تونس، فى المقابل كان الصفافسى ندا قويا امام الأهلى واضاع مهاجموه عدة فرص محققة لإدراك التعادل.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى وأحمد فتحى ووائل جمعة ومحمد نجيب وسيد معوض وحسام عاشور ورامى ربيعة وشهاب الدين أحمد وعبدالله السعيد "موسى إيدان" ومحمد ناجى جدو "سعد سمير" وعمرو جمال "محمود تريزيجيه".

ومثل الصفاقسى: رامى الجرايدى وماهر الحناش وباسم البولعابى ومحمود بن صالح وعلى معلول ووسيم كمون وفرجانى ساسى ومحمد على منصر وحمزة الشطيرى وكوياتيه وفخر الدين بن يوسف.

وإجمالا توج الاهلى بـ154 بطولة هي 44 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 15 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.



ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعربياً، فاز الأهلي بالبطولة العربية لأبطال الدوري مرة واحدة، وبالبطولة العربية لأبطال الكئوس مرة واحدة، وبكأس النخبة العربية مرتين، وتوج المارد الأحمر بطلا لكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادى مرة في تاريخه.

هذا بخلاف فوز الأهلي بأربعة ميداليات برونزية في بطولة كأس العالم للأندية.