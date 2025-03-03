شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم تدريباته ويدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية مساء اليوم، الاثنين، على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة إنبى غدًا، على أن يعلن البرتغالى جوزيه بيسيرو بعد المران قائمة الفريق التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادًا للمباراة المهمة.

وحذر بيسيرو لاعبى الأبيض من الاستسلام لنغمة ضياع الدورى بعد التعادل في آخر 3 مباريات أمام بتروجت، والأهلى، وزد، مؤكداً لهم أن الدوري ما زال فى الملعب ومن الوارد حدوث تغييرات كثيرة على مستوى النتائج.

ويواجه الزمالك نظيره إنبى في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".