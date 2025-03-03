شكرا لقرائتكم خبر عن ثابت البطل حارس الأهلى الأسطورى.. رمز الحزم والصرامة فى اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نستمر خلال شهر رمضان في الحديث كل يوم عن حكاية أحد أساطير حراس المرمى الذين نجحوا في صناعة تاريخ كبير محليا أو أفريقيا مع المنتخب الوطنى
اليوم نسرد قصة حكاية الحارس العملاق ثابت البطل حارس مرمى الأهلى الأسبق.
يعد أحد أفضل مديرى الكرة الذين تعاقبوا على النادى الأهلى ، عرف عنه الصرامة في إتخاذ القرارات بعيدا عن الأسماء ، ويعد أقوى قرار اتخذه عندما وافق على رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد الاختلاف على الأمور المادية .وفاته: توفى ثابت البطل توفى فجر الإثنين 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثراً بمرض سرطان البنكرياس.
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