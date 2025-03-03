شكرا لقرائتكم خبر عن ثابت البطل حارس الأهلى الأسطورى.. رمز الحزم والصرامة فى اتخاذ القرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نستمر خلال شهر رمضان في الحديث كل يوم عن حكاية أحد أساطير حراس المرمى الذين نجحوا في صناعة تاريخ كبير محليا أو أفريقيا مع المنتخب الوطنى

اليوم نسرد قصة حكاية الحارس العملاق ثابت البطل حارس مرمى الأهلى الأسبق.

المولد: 16 سبتمبر 1953 بمدينة الحوامدية – محافظة الجيزة الاعتزال: اعتزل ثابت البطل عام 1991 بعدما قضى مع الأهلى 17 موسما كحارس مرمى وحصل معه على العديد من بطولات الدوري والكأس. أشهر إنجازاته: حصوله مع المنتخب الوطنى على كأس الأمم الأفريقية عام 1986 عندما تصدى لضربة جزاء في النهائي أمام الكاميرون أدت لفوز منتخبنا بالبطولة الأفريقية .

يعد أحد أفضل مديرى الكرة الذين تعاقبوا على النادى الأهلى ، عرف عنه الصرامة في إتخاذ القرارات بعيدا عن الأسماء ، ويعد أقوى قرار اتخذه عندما وافق على رحيل التوأم حسام وإبراهيم حسن بعد الاختلاف على الأمور المادية .

وفاته: توفى ثابت البطل توفى فجر الإثنين 14 فبراير 2005 في القاهرة متأثراً بمرض سرطان البنكرياس.