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الامارات | «جودو الإمارات» يحقق برونزية في «طشقند غراند سلام»

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طشقند - وام 0 تبليغ

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  • الامارات | «جودو الإمارات» يحقق برونزية في «طشقند غراند سلام» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعب المنتخب الوطني للجودو، عمرو جاد، أول من أمس، برونزية بطولة «طشقند غراند سلام» في أول مشاركة خارجية رسمية له، وذلك بعد فوزه في الدور التمهيدي على الأوزبكي مافو نيرديف، ثم الإيطالي بيليرجرا، ثم الكازاخستاني جوبارنازار، ما كفل له صدارة مجموعته، ليواجه بطل أوزبكستان سوبيروف على أرضه ووسط جماهيره ويفوز عليه، ثم يتأهل لنصف النهائي بعد مشوار شاق من النزالات القوية، الذي خسر فيه واكتفى بالميدالية البرونزية، ليضع منتخب الإمارات في الترتيب الثامن بين منتخبات الدول المشاركة.

وأقيمت البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 242 لاعباً ولاعبة من 23 دولة، على جوائز قدرها 154 ألف يورو، وشارك عضو اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس البعثة أمين السر العام لاتحاد الإمارات للجودو أمين صندوق الاتحاد الدولي، الدكتور ناصر التميمي، في تتويج الفائزين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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