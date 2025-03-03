شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى فى مران الأهلى احتفالا بعيد ميلاد حمزة علاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص لاعبو الاهلي على إقامة ممر شرفي للاحتفال بعيد ميلاد زميلهم حمزة علاء حارس مرمى الفريق في أول مران يخوضه الفريق بشهر رمضان الكريم.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك عمرو السولية بديلا فى مباراة الأهلى وحرس الحدود الأخيرة التى فاز بها المارد الأحمر بهدف دون رد، ويرغب كولر فى الاستعانة بجهود اللاعب لمنح الفرصة لمروان عطية للحصول على قسط من الراحة فى ظل توالى المشاركات.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.