شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يظهر فى التتش ويحضر مران النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

حرص محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي الحالي والأهلي السابق على زيارة مران المارد الأحمر الذي أقيم مساء اليوم على استاد مختار التتش.



وحرص لاعبو الاهلي وجهازهم الفني بقيادة مارسيل كولر على الترحيب بزميلهم وسط أجواء أسرية للغاية.



ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي في دوري نايل.



وفي وقت سابق كتب كهربا على صفحته الشخصية بالفيس بوك: "أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي وزملائي على الدعم والمساندة طول فتره تواجدي في النادي وللجمهور النادي الاهلي كنتم دائماً الداعم الأكبر لي بوجودكم في المدرجات ودعمكم في الأوقات الصعبة وهتافاتكم طول فتره تواجدي في النادي وبين جدرانه منذ مرحله البراعم والناشئين ثم العوده للفريق الأول . أشكر كل فرد منكم على كل لحظة دعم ومحبة وأعدكم أنني سأظل دائماً فخوراً بأنني كنت جزء من هذا النادي وجزء من عائلتكم الكبيرة، ‎إلى اللقاء وليس وداعاً فأنتم دائماً في قلبي".

أعلن نادي الاتحاد الليبي عن تفعيل بند الشراء في عقد إعارة المهاجم المصري محمود عبد المنعم كهربا من النادي الأهلي.