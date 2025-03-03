شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة العربية لسيدات السلة والألفى مدرب منتخب 3x3 والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 11:06 م

وافق اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى على تنظيم واستضافة البطولة العربية للسيدات والتى تقام فى الفترة من 1 إلى 8 يوليو القادم فى نسختها الرابعة عشرة.

ومن المقرر أن يتولى محمد فتحى نائب رئيس الاتحاد منصب مدير البطولة ونيرة عبد الحميد رئيسا لبعثة السيدات.

كما تمت الموافقة على المشاركة فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 3x3 التى تقام بأذربيجان مايو المقبل، على أن يتولى إيهاب الألفى منصب المدير الفنى لمنتخب 3x3 سيدات.

وتأهل منتخب مصر لكرة السلة إلى الأفروباسكت التى تقام بأنجولا العام الجارى، بعد احتلال المركز الثانى بالمجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.

ويقود الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة السلة محمد الكرداني مدير فني - محمد سليم مدرب - رامي جنيدي مدرب- أحمد الجارحي مدرب- ميدو ربيع - مدير الفريق- محمد جمال مخطط أحمال - إسلام جمعة علاج طبيعي - عبد الرحمن الجلاد إحصائي - علي موسى استشفاء.