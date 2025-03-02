الامارات | الوصل يستدعي ذكريات «درع السوبر» في مواجهة السد «الآسيوية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الوصل مواجهة قوية عندما يلتقي مع السد القطري في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا (النخبة)، الساعة 10 مساء اليوم على استاد الوصل في زعبيل، إذ يسعى «الإمبراطور» إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من حظوظه في التأهل إلى دور الثمانية، عندما يلتقي الفريقان مجدداً في مباراة الإياب، الإثنين المقبل، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

ويستلهم «الفهود» ذكريات الانتصار الذي حققه على «الزعيم» في كأس السوبر الإماراتي القطري، في يناير الماضي، ليفوز بلقب «درع السوبر»، بينما تعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في مرحلة الدوري من البطولة القارية في زعبيل، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويسعى «الأصفر» إلى استغلال الطفرة التي يعيشها الفريق في المباريات الماضية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في دوري أدنوك للمحترفين على دبا الحصن والنصر والعين، ورغم خسارة الفريق في الجولة الـ18 بهدفين مقابل هدف، الأربعاء الماضي، لكن عملياً يعد تركيز الفريق الوصلاوي على دوري أبطال آسيا، وخوض نصف النهائي في مسابقتَي كأس رئيس الدولة أمام شباب الأهلي، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة.

في المقابل، يدخل السد اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما تحسنت نتائج الفريق في آخر مباراتين بالدوري القطري، إذ فاز على الدحيل بهدفين دون رد، والغرافة بأربعة أهداف دون رد.

ويراهن «الزعيم» على تألق أفضل لاعب في آسيا، أكرم عفيف، والإسباني رافا موجيكا الذي تألق في آخر مباراتين، بإحرازه هدفاً في مرمى الدحيل، وثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الغرافة.

وتأهل الوصل إلى دور الـ16 بعدما حصل على المركز الخامس برصيد 11 نقطة، بفوزه في ثلاث مباريات، وتعادله في مباراتين، وخسارته في ثلاث مباريات، أما السد فصعد إلى ثمن النهائي بحصوله على المركز الرابع برصيد 12 نقطة، حيث فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في العدد نفسه من المباريات، وخسر مباراتين.

وتعد مواجهة اليوم المباراة الخامسة التي تجمع الفريقين، بعد أن لعبا أربع مرات سابقة، بواقع ثلاث مرات في دوري أبطال آسيا، إذ التقيا في المجموعة الثالثة بنسخة 2018، وفاز السد ذهاباً في زعبيل بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي الفريق القطري المهاجم الجزائري بغداد بونجاح، وسجل هدف الوصل فابيو ليما، وكرر السد انتصاره في الإياب بالدوحة بالنتيجة نفسها، بفضل تألق بونجاح الذي أحرز هدفين مقابل تسجيل كايو كانيدو هدف «الفهود»، بينما شهدت النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة الفريقين على استاد زعبيل في دور المجموعات، وتعادلا بهدف لكل منهما، بعدما تقدم «الأصفر» بهدف الكولومبي أليكسيس بيريز، وتعادل المغربي رومان سايس لمصلحة الفريق القطري، وأخيراً فاز الوصل بهدف دون رد في كأس السوبر الإماراتي القطري.