شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد ألعاب القوى: أدعم ياسر إدريس وقائمته فى انتخابات اللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن العميد حاتم فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، دعمه الكامل للمهندس ياسر إدريس وقائمته الانتخابية، التي تقدمت مؤخرًا بأوراق ترشحها لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، المقرر إجراؤها في 25 أبريل المقبل.

وأكد فودة في تصريحات صحفية، أن المهندس ياسر إدريس نجح في إعادة ترتيب البيت الأولمبي المصري سريعًا، حفاظًا على استقراره ومسيرته الوطنية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز التفوق الرياضي، في إطار أهداف الجمهورية الجديدة.

كما أوضح رئيس اتحاد ألعاب القوى حرصه على التواجد مع إدريس وقائمته الانتخابية خلال تقديم أوراق ترشحهم، دعمًا ومساندة لهم في الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أشار العميد حاتم فوده إلى أن المهندس ياسر إدريس يمتلك برنامجًا طموحًا يعتمد على التطوير وفق استراتيجية واضحة، تهدف إلى تحقيق مستقبل أفضل للاتحادات الأولمبية والأبطال الرياضيين، بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويات الدولية والأولمبية.

وأضاف أن قائمة المهندس ياسر إدريس تحظى بدعم ملحوظ من الرياضيين وممثلي الاتحادات الرياضية، مؤكدًا أن الإشادة بإنجازاته داخل اللجنة الأولمبية لم تأتِ من فراغ، بل تعكس واقعًا محفزًا وداعمًا للنجاح والتفوق الرياضي.

واختتم فودة حديثه بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهود لتجهيز وإعداد أبطال مصر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، لتحقيق إنجازات كبيرة تليق بالرياضة المصرية.