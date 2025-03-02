شكرا لقرائتكم خبر عن هدف أشرف بن شرقى فى الحرس يحصد جائزة الأفضل بالجولة الـ16 بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن فوز هدف المغربى أشرف بن شرقى جناح النادى الأهلى، فى شباك حرس الحدود، بجائزة أفضل هدف فى الجولة السادسة عشرة من دورى nile.

وكتب الحساب الرسمى لرابطة الأندية عبر فيس بوك: "بتصويت الجماهير ..هدف بن شرقي هو الأفضل في الجولة الـ16 من دوري nile".

على جانب آخر، استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق فى التشكيل الأساسى بمباراة طلائع الجيش المقبلة للاستفادة من انطلاقته المميزة مع المارد الأحمر.

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وشارك أشرف بن شرقى كبديل فى مباراتى الزمالك وحرس الحدود منذ التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الماضية ونجح اللاعب فى تسجيل هدفين مؤثرين فى المباراتين ليخطف الانظار.