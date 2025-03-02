شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد الفضيل مشيدا بمنتخب المحليين: معدن اللاعب المصرى يظهر فى الأوقات الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب شريف عبد الفضيل، المدرب العام لمنتخب مصر للمحليين، عن خالص شكره وتقديره لجميع لاعبي المنتخب على الأداء القتالي والروح العالية التي أظهروها خلال مواجهتهم جنوب أفريقيا، رغم كل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمباراة.

وأكد عبد الفضيل، في تصريحات صحفية، أن معدن اللاعب المصري يظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مباراة استثنائية ونجح في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس قوي، بعد تنفيذ التعليمات الفنية والخطط التي وضعها الجهاز الفني بقيادة وائل رياض.

وأضاف المدرب العام أنه سعيد للغاية بالروح القتالية للاعبين وحرصهم الشديد على مصلحة منتخب المحليين، موضحًا أنهم قدموا كل التضحيات الممكنة لتحقيق الهدف المنشود.

كما أشار إلى أن المنتخب لعب بأسلوب تكتيكي وخططي متميز، بعد دراسة المنافس جيدًا والتحضير لسيناريوهات مختلفة منحت الفريق الأفضلية خلال اللقاء.

وأشاد عبد الفضيل بالجهاز الفني بقيادة وائل رياض، الذي تحمل مسؤولية المباراة في ظل ظروف صعبة، مؤكدًا أن الجميع بذل مجهودًا كبيرًا لتحويل التحديات إلى حوافز إيجابية ساهمت في تفوق المنتخب خلال لقاء الذهاب أمام جنوب إفريقيا، والعودة إلى القاهرة بنقطة قد تسهل المهمة في لقاء العودة.

واختتم حديثه بتأكيد أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا صفحة المباراة الأولى، وبدأوا على الفور الاستعداد لمواجهة الإياب، سعيًا لتحقيق التأهل واستكمال المشوار بنجاح.