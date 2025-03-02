شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم يتم إخطارنا بمواجهة الأهلى وديا فى بطولة بغداد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 مارس 2025 09:30 م

أكد مصدر مسئول بنادى الزمالك أنه لم يتم إخطار النادى عن إقامة مباراة ودية مع النادى الاهلى فى بطولة كأس بغداد بالعراق.

وقال المصدر لليوم السابع، إن النادى سمع عن المباراة من وسائل الإعلام، ولكن لم يتلق النادى أى إخطار رسمى فى هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن الزمالك لديه مباراة فى كأس مصر يوم الجمعة المقبل، وحال الفوز ستكون لدى الفريق مباراة يوم 14 مارس، فكيف يخوض مباراة قبلها بـ24 ساعة بالعراق.

وكشفت قنوات "الكأس" القطرية عن تفاصيل جديدة بشأن المباراة الودية التي ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في العراق.

وقالت قنوات "الكأس" القطرية، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": "العاصمة العراقية بغداد تستضيف مباراة بين الأهلي والزمالك المصري ضمن فعاليات اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية في المباراة التي ستقام بالثالث عشر من مارس الجارى، وستحمل المباراة كأس بغداد بنسختها الأولى".