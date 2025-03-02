شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 / 3 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 مارس العديد من الأخبار، منها: رابطة الأندية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الدوري 11 و12 و13 مارس، وإيقاف أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك.

رابطة الأندية تعلن انطلاق المرحلة الثانية من الدوري 11 و12 و13 مارس

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد انطلاق مباريات الدور الثاني من مسابقة الدورى الممتاز، كما حددت موعد إقامة المباريات خلال شهر رمضان. وأكد أحمد دياب رئيس الرابطة أن انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري أيام 11و 12و 13 مارس من الشهر الجاري.

منتخب المحليين يخطف تعادلا ثمينا من جنوب أفريقيا 1-1 فى ذهاب التصفيات

تعادل منتخب مصر للمحليين ، بقيادة وائل رياض، مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

إيقاف أيمن عبد العزيز وتغريم الأهلي وجماهيره بعد الأسبوع الـ16 بالدورى

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ16 ، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025 .

رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري و6 مارس إعلان الجدول

كشف أحمد دياب ، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري أيام 11 و 12 و 13 مارس من الشهر الجاري.

كولر يستعين بخبرات عمرو السولية فى تشكيل الأهلي أمام الطلائع

قرر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، الاستعانة بجهود عمرو السولية قائد خط وسط الفريق فى التشكيل الأساسى لمباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري.

نقل مباراة سيراميكا والجونة فى كأس مصر لاستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم، إقامة مباراة سيراميكا والجونة في دور الـ8 لمسابقة كأس مصر موسم 2024 – 2025، يوم الجمعة الموافقة 14 مارس 2025 على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلاً من ستاد المقاولون العرب على أن تقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءا.

الأهلي يدرس المشاركة فى كأس عاصمة مصر بفريق 2005

يدرس مسئولو النادي الأهلي بقوة المشاركة فى بطولة كأس عاصمة مصر "كأس رابطة الأندية المحترفة سابقاً" بفريق الشباب، مع إمكانية تطعيم هذا الفريق ببعض لاعبي الفريق الأول الذين لا يشاركون بإستمرار أو العائدين من الإصابة لتجهيزهم فنياً وبدنياً.

جراديشار يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد السلوفينى جراديشار فى قيادة خط هجوم المارد الأحمر فى مباراة طلائع الجيش المقبلة بالدوري المصري.