بطولة إسبانيا: برشلونة يستعيد الصدارة برباعية أمام سوسييداد المنقوص

الرياص - اسماء السيد - برشلونة : استعاد برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعد 19 ساعة من فقدانها موقتا لصالح أتلتيكو مدريد، بفوزه على ريال سوسييداد المنقوص 4 0 الأحد، وذلك ضمن مباريات المرحلة السادسة والعشرين.

وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الاول مستفيدا من طرد مدافع سوسييداد أريتس إلوستوندو بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 16، فسجل هدفين عبر جيرارد مارتين (25) ومارك كاسادو (28)، قبل أن يضاعف النتيجة في الثاني بفضل القائد الأوروغوياني رونالد أراوخو (56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (60).

وعزز ليفاندوفسكي (36 عاما) صدارته لترتيب هدافي الدوري برصيد 21 هدفا في 25 مباراة أمام الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (17 هدفا).

وهو الانتصار السادس تواليا للنادي الكاتالوني في الدوري في سلسلة حقق خلالها الفوز على كل من فالنسيا 7 1 وألافيس 1 0 وإشبيلية 4 1 ورايو فايكانو 1 0 ولاس بالماس 2 0 وأخيرا سوسييداد.

كما لم يذق برشلونة الذي تحضّر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الأربعاء أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، طعم الخسارة في الدوري منذ سقوطه على أرضه في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد 1 2 في المرحلة الـ 18.

ورفع برشلونة رصيده في المركز الأول إلى 57 نقطة متقدما بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الذي كان ارتقى إلى الصدارة موقتا بفوزه على أتلتيك بلباو 1 0 السبت، وبفارق 3 نقاط عن شريطه السابق القطب الثاني للعاصمة ريال الذي مُني بهزيمة غير متوقعة امام ريال بيتيس 1 2 السبت أيضا.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد الذي مُني بخسارته الـ 12 هذا الموسم عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وأجرى الألماني هانزي فليك مدرب النادي الكاتالوني ثلاثة تغييرات مقارنة مع التشكيلة الفائزة على لاس بالماس 2 0 الاسبوع الماضي، فدفع بالثنائي مارتين وأراوخو بدلا من إريك غارسيا وأليكس بالدي في الدفاع، وداني أولمو بدلا من فيرمين لوبيس في خط الوسط.

ولم يكد الحكم يطلق صافرة البداية حتى أشهر البطاقة الحمراء بوجه مدافع سوسييداد إلوستوندو بعدما أعاق أولمو المنطلق من منتصف الملعب نحو الانفراد بالمرمى (16).

واستفاد برشلونة من النقص العددي في صفوف ضيفه لافتتاح التسجيل بعد مجهود فردي للشاب لامين جمال داخل المنطقة حيث تلاعب بأكثر من لاعب ومرر إلى أولمو فأرسلها ساقطة إلى مارتين الذي سددها في الزاوية المعاكسة (25).

ولم يكد سوسييداد يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى اهتزت شباكه بالثاني بعد ركنية نفذها رافينيا وصدها الحارس أليخاندرو ريميرو وتهيأت أمام أولمو خارج المنطقة فسددها قوية من 18 مترا حولها كاسادو بقدمه داخل المرمى (28).

وواصل برشلونة ضغطه في الشوط الثاني، فسدد بيدري كرة صاروخية من 20 مترا تصدت لها العارضة (54)، قبل أن يسجل أراوخو الثالث بعد ركنية تطاول لها ليفاندوفسكي برأسه وأبعدها الحارس ريميرو وصلت إلى القائد الذي تابعها برأسه في الشباك (56)، قبل أن يخرج رافينيا بعد دقيقتين ويترك مكانه للمهاجم فيران توريس.

وأكمل ليفاندوفسكي رباعية برشلونة بعد تسديدة من أراوخو من 20 مترا حولها البولندي في الشباك (60).

واحكم برشلونة قبضته على نصف ساعة الأخير وهدد مرمى منافسه أكثر من مرة حيث اقترب البديل توريس في مناسبتين من إضافة الهدف الخامس.

وفاز ليغانيس على ضيفه خيتافي 1 0 سجله دييغو غارسيا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلعب لاحقا ريال مايوركا مع ألافيس، وأوساسونا مع فالنسيا.