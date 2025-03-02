ظهور أبو تريكة في اعلان رسمي.. هل الأهلي مؤسسة إخوانية؟ (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: هل يمكن تصنيف الأهلي المصري بأنه "مؤسسة اخوانية"؟ سؤال طرحه البعض في مصر بعد ظهور محمد أبو تريكة في اعلان رسمي عن الملعب الجديد للنادي الأهلي السبت، على الرغم من أن اللاعب المعتزل، والذي يعمل حالياً محللاً كروياً في قنوات بي إن سبورتس القطرية لا يزال ممنوعاً من دخول مصر، لوجود أحكام رسمية تتعلق بمساعدته لجماعات ارهابية "الاخوان"، ودعمهم مالياً.

دعم غير محدود من لجان الأهلي والإخوان

كما يشتهر أبو تريكة بمواقفة التي لا يظهر خلالها احتراماً لمصر، وكان آخرها ما كتبه مدحاً في 7 أكتوبر وجماعة حماس، ولم يكتب قبلها بيوم واحد، أي في 6 أكتوبر عن انتصار جيش مصر في حرب 1973، كما ظهر قبل ساعات مقدماً التهنية لأهل غزة بحول شهر رمضان، قائلاً إنهم أطهر البشر، ولم يقدم التهنئة للشعب المصري، وعلى الرغم من ذلك يحظى بشعبية كبيرة تتشكل من مزيج للجان الاخوان عبر السوشيال ميديا، ومشجعين للنادي الأهلي، وكلاهما (لجان الاخوان ولجان النادي الأهلي يتمتعون بحضور قوي عبر منصات التواصل الاجتماعي)

فقد أثار النادي الأهلي المصري جدلا واسعا بعد أن تصدر نجمه السابق، محمد أبو تريكة، إعلانا ترويجيا لملعب النادي الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لـ"القلعة الحمراء" الإعلان عبر منصات التواصل مساء السبت، حيث ظهر أبو تريكة في المشهد الأول، وكان الوحيد من بين اللاعبين الذي تحدث بصوته، مختتما الإعلان بجملة: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي."

وضم الإعلان عددا من نجوم الأهلي السابقين مثل وائل جمعة، مصطفى عبده، سيد عبد الحفيظ، وليد صلاح الدين، وجيلبرتو، إلى جانب بعض نجوم الفريق الحالي ووالدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب.

ولاقى ظهور أبو تريكة إشادة كبيرة من مشجعي الأهلي، لكنه أثار في المقابل انتقادات حادة من بعض الأطراف الأخرى التي تصنف أبو تريكة ارهابياً ويعمل ضد الدولة المصرية.

عمرو أديب يفتح النار على الأهلي

وكان الإعلامي عمرو أديب، المعروف بانتمائه إلى نادي الزمالك، من أبرز المنتقدين، وقال أديب عبر حسابه على منصة إكس "بصراحة تضايقت جدا أن إعلان الأهلي فيه لاعيبة تانية غير أبو تريكة، لأنه بصراحة كفاية".

وأضاف "أصل تاريخ النادي مفيهوش أسامى عايشة أو راحلة تنفع للإعلان، هو النجم الوحيد اللي يفتح الإعلان ويقفله حاجه تشرف فعلا، مبروك الاستاد ومبروك أبو تريكة عليكو وعلى مصر هو ده مقام الأهلي صحيح".

منذ متى يتم تلميع إرهابيين؟

فيما قال شخص آخر على منصة إكس "منذ متى والنادي الأهلي يلمع إرهابيين؟.. ما يحدث غير مقبول"، مطالبا النادي بسحب الإعلان وإصدار اعتذار. لكن رد عيه آخر قال إنه وعائلته كلها أعضاء في النادي وإن أغلب المشجعين "يحترمون الأسطوره الأخلاقيه قبل الكروية المحترم محمد ابو تريكه".

الرأي الثالث.. تمهيد لعودته وتصالحه

أما ثالث الأراء فقد اتجه صوب فكرة تصالح الدولة رسمياً مع أبو تريكه وعودته إلى مصر قريباً دون أن يكون مطلوباً لتنفيذ أحكام قضائية، وهو الأمر الذي سمح لإدارة الأهلي بجعله يظهر في الاعلان الرسمي، أي أن ما حدث وفقاً لأصحاب هذا الرأي حدث بموافقة الدولة، وأن عودة اللاعب الشهير إلى مصر قد تحدث قريباً، ولكنه يظل مجرد استنتاج لم تدعمه أي تصريح رسمي سواء من الأهلي أو من الجهات الأمنية في مصر.