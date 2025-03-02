كأس إنكلترا: برايتون يقلب الطاولة على نيوكاسل ويلحق بركب المتأهلين الى ربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - لندن : قلب برايتون الطاولة على مضيفه نيوكاسل عندما تغلب عليه 2 1 بعد التمديد (الوقت الاصلي 1 1) الأحد على ملعب "جيمس بارك" في نيوكاسل ولحق بركب المتأهلين الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم.

وبكّر نيوكاسل بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك وتحديدا في الدقيقة 22 من ركلة جزاء اقتنصها فالنتينو ليفرامينتو اثر عرقلته من قبل المهاجم الغامبي يانكوبا مينيث داخل المنطقة.

ورفع إيزاك رصيده الى 22 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم.

لكن مينيث كفَّر عن خطئه قبل دقيقة من نهاية الشوط الاول بإدراكه التعادل بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة اثر تمريرة من المهاجم البرازيلي جواو بيدرو (44)، قبل أن يفعلها البديل داني ويلبيك بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 114 إثر تمريرة من سولي مارش.

وأكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد مهاجم نيوكاسل الدولي أنتوني غوردون بسبب دفعه بقوة المدافع الهولندي يان بول فان هيكي (83)، ومدافع برايتون الدولي الغاني طارق لامبتي لتلقيه الانذار الثاني (90+2).

وجدد برايتون فوزه على نيوكاسل في عقر داره بعدما تغلب عليه 1 0 في المرحلة الثامنة من الدوري في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وهو الفوز الخامس تواليا لبرايتون في مختلف المسابقات بينها ثلاث في الدوري بعد فترة صعبة في أول موسم له بقيادة مدربه الجديد الألماني فابيان هورتسيلر خليفة الايطالي روبرتو دي تزيربي المنتقل الى تدريب مرسيليا الفرنسي.

ولحق برايتون بأستون فيلا الفائز على كارديف سيتي من المستوى الثاني 2 0 الجمعة، وكريستال بالاس الفائز على ميلوول (المستوى الثاني) 3 1، وبرستون نورث اند (المستوى الثاني) الذي أكرم وفادة ضيفه بيرنلي (المستوى الثاني) 3 0، ومانشستر سيتي الوصيف والفائز على بليموث أرغايل (المستوى الثاني) 3 1، وبورنموث الذي احتاج الى ركلات الترجيح للتغلب على ضيفه ولفرهامبتون 5 4 بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1 1 السبت.

ويلعب لاحقا مانشستر يونايتد مع فولهام.