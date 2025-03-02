شكرا لقرائتكم خبر عن شريف العريان: مصر نجحت بجدارة فى استضافة كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، أن مصر نجحت بجدارة في استضافة كأس العالم للخماسي، وسط إشادات من جميع المشاركين.

وقال العريان، في تصريحات له: إن نجاح مصر في تنظيم البطولة بنظامها الجديد لأول مرة هو دليل على قوة مصر التنظيميّة التي يثق فيها الاتحاد الدولي بشكل كبير.

وأوضح العريان أن البطولة شهدت تألق جيل جديد من الأبطال، خاصة بعد تتويج فريدة خليل بذهبية منافسات الفردي في أول مشاركة لها ببطولات الكبار، مما يؤكد سير الاتحاد على الطريق الصحيح في إعداد أبطال في جميع المراحل السنية وتنشئة أجيال جديدة قوية.

وأضاف العريان أن الاتحاد يضع نصب عينيه تحقيق ميداليات أولمبية للشباب والكبار خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ميداليات الجندي الأولمبية حفزت الجميع من أجل السير على خطاه.

واختتم العريان تصريحاته بأن استضافة مصر للبطولات العالمية هو فرصة كبيرة لزيادة أعداد أبطالنا المشاركين في البطولات العالمية، مما يزيد من فرص مصر في التتويج بعدد كبير من الميداليات الدولية.

واختتمت أمس منافسات بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي استضافتها مصر بملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتوج المنتخب المصري للخماسي الحديث بميداليتين: ذهبية للصاعدة بقوة فريدة خليل صاحبة الـ14 عاما، وبرونزية للاعب الأولمبي مهند شعبان.