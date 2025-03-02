شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة بيراميدز قد تشهد الظهور الأول ليوسف سيد عبد الحفيظ مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، لمواجهة قوية أمام بيراميدز المقرر لها الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile.

وقد تشهد المباراة ظهور يوسف سيد عبد الحفيظ لأول مرة فى تشكيل سيراميكا منذ انتقاله إلى الفريق معارا من النادى الأهلى على سبيل الإعارة بعد تعرضه لإصابة فى الخلفية بعد الانتقال مباشرة والتى حرمته من المشاركة، إلا أنه تعافى وشارك فى المران منذ فترة فى انتظار الحصول على فرصة.

ويعانى فريق سيراميكا من غياب كل من عبد الله مجدى للإصابة وأحمد هانى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث فى المباراة الماضية أمام بتروجت التى انتهت بفوز سيراميكا بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويدرس على ماهر حالة اللاعب فى الوقت الحالى قبل الدفع به أساسيا فى مباراة بيراميدز، خاصة أنها مواجهة صعبة وتحتاج اللاعبين الجاهزين، وهى التى ستكون مهمة صعبة ليوسف سيد عبد الحفيظ الذى لم يشارك فى المباريات منذ فترة كبيرة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى مثلها والخسارة فى 4 مواجهات، سجل لاعبو سيراميكا 22 هدفا واستقبلت شباكهم 19 هدفا.

وضمن فريق سيراميكا التواجد فى المجموعة الأولى التى تضم أول 9 أندية للمنافسة على اللقب، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على بتروجت فى المباراة الماضية فى أول مباراة لعلى ماهر بأربعة أهداف مقابل هدف.