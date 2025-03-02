شكرا لقرائتكم خبر عن خارج الملعب.. الشحات مبروك بدأ بورشة أحذية وقصة حياته فى فيلم "شيكا بيكا" والان مع تفاصيل الخبر

بعيدًا عن ضجيج البطولات والصالات الرياضية وبريق الميداليات والإنجازت، يخرج اللاعب أو اللاعبة من بساط وصالة المنافسات ليخلع ثوب الرياضة ويكمل حياته الأسرية والاجتماعية.

بطل اليوم فى "خارج الملعب" هو الشحات مبروك أيقونة كمال الأجسام وبطل ومدرب منتخب كمال الأجسام السابق.

الشحات مبروك رمز القوة عند الكثير من الشباب حيث يسخر البعض من الآخر قائلا، "أنت فاكر نفسك الشحات مبروك؟"، وهنا نكشف الجانب الشخصى فى حياته وكل جوانب حياته بعيدا عن الرياضة.

الشحات مبروك متزوج من شقيقة صديقه وهو زواج تقليديا وهو فى عمر الـ 17 عاما، وانجب ابنتين وولد، وكان حاصل على شهادة محو أمية ثم أكمل تعليمه بعد أن أصبح بطل رياضي وحصل على مؤهل متوسط.

قامت زوجته ببيع ذهبها حتى يتمكن من المشاركة في أحد البطولات الهامة ليكون بطلا ويكمل مسيرته فى اللعبة، وكانت أول مكافأة يحصل عليها عندما حقق المركز التاسع ببطولة العالم بالفلبين عام 1980 عبارة عن 25 جنيها.

وقبل ممارسة كمال الأجسام كان صاحب ورشة لتصنيع الأحذية وتوريدها للمحال الكبرى، قبل أن يصبح بطلاً فى الرياضة.

وبعد كل مسيرته الرياضية الكبرى ومشاركته فى عدد من الاعمال الفنية منها فيلم شيكا بيكا الذي يرصد جزء من حياته الشخصية، يمتلك الشحات مبروك حاليا صالة جيمانزيوم بجوار منزله افتتحها حتى لا يكون بعيدا عن اللعبة التى يحبها.