شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز يقود الفريق أمام سيراميكا من مدرجات الدفاع الجوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، قيادة فريقه أمام سيراميكا من مدرجات استاد الدفاع الجوي، بعد عقوبة الإيقاف التي وقعت عليه.

وأصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ16، طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات، ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

وجاء من ضمن العقوبات منع كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز من مرافقة الفريق مباراة واحدة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 40 ألف جنيه، وذلك بسبب قوله ألفاظا تسىء لدوري nile خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندرى.

ولن يتواجد المدير الفنى لبيراميدز فى المنطقة الفنية خلال إدارته لمباراة فريقه أمام سيراميكا المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدورى.

ويتصدر فريق بيراميدز قمة ترتيب جدول الدوري برصيد 39 نقطة، حصدها السماوي بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 12 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر مباراة واحدة فقط، ليكون أكثر الفرق حصداً للنقاط، متفوقاً على الأهلي، الذي رغم عدم تلقيه أي هزيمة، غير أنه تعثر بالتعادل في 6 مباريات لحتل المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

كما يعتبر فريق بيراميدز صاحب أقوى خط هجوم في الدوري بعدما سجل لاعبوه 30 هدفاً، واهتزت شباكه بـ 9 أهداف فقط.