الامارات | اتحاد الكرة يعلن آلية مشاركة أندية الإمارات في البطولات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم الأحد، عن آلية مشاركة الأندية الإماراتية في بطولات الاتحاد الآسيوي للموسم المقبل.

وتشارك الأندية الإماراتية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة من خلال مقعدين مباشرين، ونصف مقعد من خلال الملحق.

ويتضمن المقعد المباشر لبطل دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025، والآخر لبطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم نفسه، فيما يشارك عبر الملحق وصيف دوري أدنوك للمحترفين للموسم نفسه أيضا.

وفي ما يتعلق ببطولة دوري أبطال آسيا 2، فنالت أندية الإمارات مقعدا واحدا لثالث ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2024 - 2025.

وأكد اتحاد الإمارات لكرة القدم، انه في حال كان بطل الدوري هو بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة، يتم منح المقعد المباشر لوصيف دوري أدنوك للمحترفين، ويتم منح مقعد الملحق لثالث دوري أدنوك لمحترفين، والملحق المباشر لدوري أبطال آسيا 2، لصاحب المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين.