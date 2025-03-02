بطولة فرنسا: لاكازيت يُعيد ليون إلى سكة الانتصارات

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعاد القائد المهاجم المخضرم ألكسندر لاكازيت فريقه ليون إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدفي الفوز على ضيفه بريست 2 1 الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم بريست عبر كيني لالا من ركلة جزاء بعد خطأ من لاكازيت نفسه على مهدي كامارا (15)، قبل أن يقلب ليون الطاولة على الفريق الضيف بفضل الجزائري الأصل ريان شرقي وقائده المخضرم لاكازيت البالغ 33 عاما، الاول بصفته المرر لكرتين حاسمتين والثاني باستغلالهما وادراك التعادل بداية (24)، قبل أن يضيف هدف النقاط الثلاث قبل دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة (82).

وشهدت المباراة طرد المدرب البرتغالي لليون باولو فونسيكا بسبب فقدانه أعصابه أمام الحكم بينوا ميلو بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لركلة جزاء محتملة لم يتم احتسابها (90+7).

ورفع اليون الذي مُني على أرضه بهزيمة أمام باريس سان جرمان المتصدر 2 3 في المرحلة الماضية، رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق 7 نقاط عن نيس الثالث وذلك قبل مواجهتهما في التاسع من آذار/مارس على ملعب الاخير "أليانز ريفيرا".

في المقابل، تجمد رصيد بريست الذي لم يذق طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة في الدوري (تعادلان وهزيمة) عند 33 نقطة في المركز التاسع.