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أبرز 5 صفقات تألقت فى الدوري المصري هذا الموسم

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الأحد، 02 مارس 2025 07:30 م

شهد الموسم الحالي 2024 / 2025 تألق عدد من الصفقات التي تم إبرامها في الفترة الماضية، سواء الموسم الماضي أو الحالي، وأصبحوا من نجوم الشباك مع فرقهم فى الوقت الحالي، وبات لهم بصمة وتأثير مع فرق الإيجبشيان ليج، وواصلوا مسيرة التألق التى كانوا عليها قبل الانضمام لأنديتهم الجديدة.


نركز فى التقرير الحالي على أبرز 5 صفقات حققت نجاحات فى الفترة الأخيرة مع فرقها:

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أحمد قندوسي

قدم الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا موسما استثنائيا مع فريقه منذ انطلاق الموسم الحالي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 8 آخرين.

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فيستون ماييلي

يقدم فيستون ماييلي مستويات رائعة مع بيراميدز منذ الانضمام إليه في بداية الموسم قادما من يانج أفريكانز التنزاني، حيث سجل معه 10 أهداف وصنع 4 آخرين.

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إمام عاشور

نجح إمام عاشور فى إظهار بصمته مع الأهلي منذ الانضمام إليه بداية الموسم قادما من ميتلاند الدنماركي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين.

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محمود بنتايج

ظهر المغربي محود بنتايج لاعب الزمالك والقادم من نادي سانت إيتيان الفرنسي بمستوى طيب منذ الانضمام للفارس الأبيض بداية الموسم الجاري، ويعد من أبرز الصفقات التي أبرمها الفريق الأبيض في الميركاتو الصيفي.

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وسام أبو علي

انضم وسام أبو علي للأهلي في يناير الماضي قادما من سيريس السويدي ونجح في أن يصبح المهاجم الأساسي بالأهلي، كما سجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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