شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صائم.. شاشات التليفزيون تضع لاعبى المنتخب فى مأزق أمام جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفظ نجوم الكرة بذكريات ومواقف مع الصيام في شهر رمضان الكريم، لا يمكن أن تسقط من الذاكرة بمرور الوقت، حيث تبقى عالقة فى أذهانهم حتى بعد الاعتزال.

شادى محمد، لاعب الأهلى ومنتخب مصر السابق، يروى موقفًا طريفًا تعرض له أثناء وجوده مع بعثة المنتخب الوطنى فى جنوب أفريقيا لمواجهة منتخب البافانا بافانا.

يقول شادى محمد إنه أثناء إقامة المباراة التى لُعبت قبل الإفطار، لمح اللاعبون زميلهم أحمد السيد، مدافع المنتخب، وقتها يتناول المشروبات، وظهر هذا الموقف عبر الشاشات الموجودة فى ملعب المباراة، وهو ما يعنى أنه يظهر أيضًا عبر شاشات التليفزيون، وقتها توجه إليه اللاعبون وقالوا له إنه ظهر وهو يتناول العصير، فأسرع مرتبكًا وألقى الزجاجة أرضًا، ثم تناول زجاجة مياه ومضمض فمه، وقال: "اللهم إنى صائم".