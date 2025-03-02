شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية للدوري و6 مارس إعلان الجدول والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد دياب ، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري أيام 11 و 12 و 13 مارس من الشهر الجاري.

وقال أحمد دياب، فى تصريحات إذاعية، "لا توجد قرعة للدور الثاني، نحن فى انتظار الجولة الـ17 وبعدها يتم تحديد المراكز تلقائيًا، حيث سيتم تحويل الأرقام لأسماء الأندية".

وأكد دياب أن المباريات ستكون فى التاسعة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك علي قنوات أون سبورت.

وأشار رئيس رابطة الأندية إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات الدوري الثاني للدوري، يوم 6 مارس الجاري، وشدد دياب أنه لن يحدث تعديل أو تأجيل في مباريات الدوري العام.