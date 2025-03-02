شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب المحليين يتعادل سلبيا أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين منتخب مصر للمحليين بقيادة وائل رياض، ونظيره الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين.

‏‎وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي: ‎حراسة المرمى: محمود أبو السعود (المقاولون)

‏‎الدفاع: عبد الرحمن صميدة (غزل المحلة) – ميشو عمارة (القناة) – لؤي وائل (المقاولون) – شريف رضا (سموحة)

‏‎الوسط: مصطفى جمال (المقاولون) – يوسف الجوهري (المصري) – سيد عبد الله (البنك الأهلي)

‏‎الهجوم: محمد عنتر (المقاولون) – محمود دياسطي (وادي دجلة) – محمد السيد "شيكا" (كهرباء الإسماعيلية)

‏‎ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد أبو النجا – محمد جابر – أيمن أشرف – مهاب سامي – محمد مجدي – رامز ميلاد – علي حسين".

يدخل المنتخب المباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تساعده على تحقيق الهدف في مباراة العودة بالإسماعيلية، لخطف بطاقة العبور الي المرحلة الثانية بالتصفيات، لاسيما وأن المنتخب تم تشكيله قبل أيام من السفر إلى جنوب أفريقيا لخوض اللقاء وخاض مباراة ودية مع منتخب الشباب مواليد 2005 انتهت بفوز المحليين بهدف نظيف من ركلة جزاء، لذا سيعتمد الفراعنة على التأمين الدفاعي والمرتدات.

يدير المباراة تحكيميا طاقم سنغالي مكوّن من عيسى سي حكماً للساحة، ومعه الثنائي جبريل كمارا ونوحا بانجورا مساعدين والحاجي أمادو سي حكماً رابعاً، أما لقاء الإياب الذي يستضيفه استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في التاسعة والنصف مساء 9 مارس المقبل فيُديره طاقم غاني يقوده دانيال لاريا حكماً للساحة، ويعاونه إيمانويل دولاجبانو وسيث أبليتور مساعدين، وتشارلز بولو حكماً رابعاً.

يذكر أن الفائز من مجموع المباراتين يواجه المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.

وحال تخطي منتخب مصر هذه التصفيات يخوض غمار النهائيات ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات أوغندا والنيجر وغينيا بالإضافة لمنتخب خامس من بين الثلاثي الجزائر وجامبيا والجابون علماً بأنه لم يسبق له الظهور في البطولة منذ انطلاق النسخة الأولى في كوت ديفوار 2009، وتقام النسخة المقبلة من كأس أفريقيا للمحليين، في تنزانيا وكينيا وأوغندا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس المقبل.