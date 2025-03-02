شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بطبيب الأهلي لمناقشة تفاصيل تجدد إصابة طاهر محمد طاهر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي ، جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق على هامش مران اليوم، الأحد، لمناقشة تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، خاصة فى ظل انتشار أنباء خلال الساعات الماضية حول تجدد إصابة اللاعب.

ويُعاني طاهر من إصابة فى العضلة الخلفية منذ عدة أسابيع، وبينما كان اللاعب على وشك العودة لتدريبات الفريق الجماعية، تجددت إصابته مؤخراً بشكل جعل مارسيل كولر يُقرر عقد جلسة خاصة مع الطبيب قبل مران اليوم لمعرفة حقيقة الأمر وموقف طاهر من التدريبات المقبلة.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن مباريات وتدريبات الأهلي منذ مباراة باتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس انتركونتيننتال للأندية والتي أقيمت 14 ديسمبر الماضي بقطر، وكانت عبارة عن مزق في العضلة الأمامية، قبل أن يتعرض اللاعب للإصابة في العضلة الخلفية ثم تناثرت أنباء حول تجدد إصابته القديمة.

ويستعد الأهلي لخوض ثلاث مباريات فقط خلال شهر رمضان الحالي، أمام طلائع الجيش 5 مارس فى الجولة الأخيرة من المرحلة الإولى لبطولة الدوري، ثم يلتقي مع إنبي وطلائع الجيش يومي 18 و22 مارس في كأس عاصمة مصر( رابطة الأندية المحترفة سابقاً).