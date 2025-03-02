شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للمشجع الأهلاوى "أمح" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مقرب من المشجع الأهلاوى "أمح" آخر تطورات حالته الصحية، عقب إصابته مؤخرا بجلطة فى المخ والتهاب رئوى.

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن أمح يواصل العلاج الطبيعى وتناول مذيبات للجلطة، بعد استقرار حالته الصحية، مشيرا إلى أن الجانب الأيسر لا يزال متوقفا.

ويُعد أمح الدولي من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعى، ويحظى بحب جماهير النادي الأهلي بسبب ولائه الكبير للفريق وتشجيعه المستمر.

لكن تعرضه لإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، وكشفت الفحوصات عن إصابته بكسور فى الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهى إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.