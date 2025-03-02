شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرصد مكافأة خاصة للاعبين للفوز على مودرن سبورت فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسئولو المصري مكافأة مادية للاعبي الفريق لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات تحت القيادة الفنية للتونسي أنيس بوجلبان، وإنهاء الدور الأول من الدوري في المربع الذهبي، خاصة في ظل المنافسة القوية من الأندية على المركز الرابع.

ويستعد المصري لمواجهة مودرن سبورت في مباراة الجولة 17 والأخيرة من الدور الأول من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين باستاد السويس الجديد فى التاسعة مساء غدٍ الإثنين.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

من جانبه، صرف مجلس إدارة النادي المصري، المكافآت المتأخرة للاعبي الفريق عقب الفوز على سموحة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري، كما قرر المجلس صرف مكافأة تحفيزية خاصة بالمواجهة لتجديد دوافع اللاعبين لحصد الانتصارات.