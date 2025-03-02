شكرا لقرائتكم خبر عن الكابتن فى المطبخ.. سمر حمزة تقدم طريقة عمل الأرز المعمر والان مع تفاصيل الخبر

حياة نجوم الرياضة مثل أى شخص فى رمضان يحرص من خلالها على المشاركة فى تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "الكابتن فى المطبخ" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجم أو نجمة من نجمات الرياضة.

نجمة اليوم سمر حمزة بطلة العالم للمصارعة، والتى تقدم طريقة عمل الأرز المعمر فى الوصفة التالية...

المقادير

برام "طاجن فخار"

كوب ونص أرز

نص كيلو لبن

نص كوب سمنة بلدي

قطعة قشطة

ربع ملعقة ملح



الطريقة



نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180درجة، ونقوم بغسل الأرز ونضعه فى البرام ويضاف الملح واللبن ويتم التقليب جيدا حتى ذوبان الملح، يتم وضع السمن بعد ذلك، ويتم ادخاله فرن ساخن، وعندما يتشرب اللبن نضع قطعة القشطة ويتم اخراجه من الفرن ، ثم وضعه فى الشواية على نار هادئة.