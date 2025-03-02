شكرا لقرائتكم خبر عن جمال الغندور: الضغوط على الحكام لن تنتهي.. وعلينا توفير الحماية لهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد جمال الغندور، الحكم الدولي السابق، أن شخصية الحكم مهمة للغاية في نجاحه خلال مشواره، موضحاً أن الحكم لابد أن يتحلّى بالاستقلالية والقدرة على اتخاذ القرار الحاسم والسريع، وعلينا أن نوّفر عوامل المساندة للحكام من أجل القيام بدورهم على أكمل وجه.

وأضاف الغندور، فى تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "دخلت مجال التحكيم عام 1981 وطوال السنوات الماضية، سواء حكماً أو عضواً في لجنة التحكيم أو مُحللاً لأداء التحكيم، والضغوط لم تنته، وهي موجودة فى العالم كله، لكن الحل فيمن يعمل ولا يتأثر بهذه الضغوط شريطة توفير كل سبل نجاحه، ويأتي في مقدمتها عدم التدخل في عمله.

وتابع الغندور، لابد أن نعلم لماذا فشل الخبراء الأجانب السابقون ونعالج هذه الأخطاء، فانتقاد الحكام وارد، ويحدث فى العالم كله، ولكن الأهم أن نوفّر الحماية الكاملة للحكام.

وواصل جمال الغندور، لابد أن نوفّر كل عوامل المساندة للحكام وأن "نكبّر دماغنا" عن الضغوط، لأنها لن تنتهي، مُشيراً إلى أن الاستعانة بخبير أجنبي لن يكون كافياً لإنجاح منظومة التحكيم، فلابد من توفير كل العوامل المساعدة له لكي يقوم بدوره على أكمل وجه.