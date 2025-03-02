شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: أتعهّد بدعم الأندية الشعبية وهناك أفكار رائعة خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أبدى أحمد دياب ، رئيس رابطة الأندية المصرية، رضاه التام عن دوره فى منصبه حتى الآن، موضحاً أنه مازال يمتلك العديد من الأفكار الهادفة التي تهدف إلى تطوير الكرة المصرية.

وقال دياب، فى تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "نرغب في زيادة حجم الاستثمارات".

وأضاف دياب، "هناك أفكار قوية ودراسات كثيرة من أجل دعم وزيادة الاستثمار فى الأندية الشعبية، وسوف ترى هذه الأفكار النور خلال ستة أشهر".

وتابع، "لن أُفصح عن الأفكار التي تهدف إلى دعم الأندية الشعبية، لأن هناك أطرافا كثيرة ستتعاون معنا فى هذا الملف المهم، لكنني أؤكد أن الأندية الشعبية ضمن أولويات الرابطة ونرغب فى مساعدتها للتغلب على أزماتها.

وواصل، "لا مساس أيضاً بالأندية التى تستثمر.. لابد من دعم الجميع بما يضيف الكثير للكرة المصرية خلال السنوات".

وأكد أحمد دياب أن الإدارة الناجحة مُهمة جداً في نجاح نادي دون أخر، فقد يمتلك أحد الأندية موارد مالية جيدة لكن ليس لديه الأمكانيات الإدارية التي تؤهله لإستغلال هذه الموارد بالشكل الأمثل.

وأضاف دياب، "عدم الشعور بتواجد الرابطة هذا الموسم عكس المواسم الماضية هو أمر إيجاب، ويأتي ذلك بسبب الأمور الإيجابية العديدة التي تحققت هذا الموسم، حيث كنا نظهر بسبب المشاكل والأزمات الخاصة بالأندية واتحاد الكرة".

وواصل، "أظهر فى الإعلام فقط حينما يحتاج الموقف لظهوري لتوضيح الأمور".

وأشار إلى أن "اختيار طه عزت جاء من قبل رابطة الأندية لتولي منصب مدير إدارة المسابقات، وهو شاب مميز يعمل بحيادية وتفاني ويؤدي دوره بشكل مميز".

وزاد، "عودة الجماهير أصبحت بنسبة 95% في البطولات المحلية لأن كل الملاعب يحضر فيها الجماهير بالسعة الكاملة وفقط استاد القاهرة وبرج العرب 30 ألف، وما نحتاج له هو عودة الجماهير من جديد للاعتياد على الذهاب لمشاهدة المباريات في الملاعب".

وأكمل: "نعمل على تحسين جودة تجربة حضور المشجع للمباراة في الاستاد حتى يكون هناك تشجيع للجماهير على الحضور".

وواصل دياب تصريحاته: "أسعار تذاكر حضور المباريات في مصر هي الأقل في العالم وفي متناول الجميع"

وتابع رئيس رابطة الأندية المصرية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الحالي بقيادة هاني أبوريدة أمامه تحديات كثيرة للنجاح في مهمته الثقيلة خلال الدورة الحالية.

وتابع : لا أود الحديث عن أسباب خوضي إنتخابات إتحاد الكرة ، مؤكداً إنه كان يدرس خوض السباق الإنتخابي لكن بعد دراسة الأمر قرر عدم خوض الإنتخابات

وواصل : اتحاد الكرة أمامه أزمات كثيرة لكن أتمنى أن يجد مجلس هاني أبو ريدة حلاً أهم أزمة أمامه وهو أزمة التحكيم ..فهو أكثر الملفات التي تشغل الجماهير ومسئولو الأندية خاصة بعدما تحولت أخطاء التحكيم

وتابع: الحكم المصري جيد ولابد من الحفاظ عليه ودعمه جيداً لكن لابد أن نعترف أن هناك أزمة وعلينا أن نتعاون جميعاً من أجل إنهاء هذه الأزمة سريعاً.

وواصل: نجحنا خلال الفترة الماضية في إنهاء كثير من الأزمات ، ويبقي ملف التحكيم أحد الملفات الهامة التي تحتاج للحل السريع.

وأستطرد قائلاً: تعيين خبير أجنبي ليس السبيل الوحيد لإنهاء أزمات التحكيم فلابد من وجود معايير للثواب والعقاب وصلاحيات كاملة للخبير الأجنبي وأجندة وخطة واضحة لتحسين منظومة التحكيم والفار أمام هذا الخبير حتى ينجح في مهمته.