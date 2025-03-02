شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مطيع يترشح لمنصب السكرتير العام المساعد باللجنة الأولمبية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الاتحاد المصري للجودو، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تقدم محمد مطيع رئيس الاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو بأوراق ترشحه لمنصب السكرتير العام المساعد للجنة الأولمبية المصرية، ضمن قائمة المهندس ياسر إدريس.

ويشغل محمد مطيع عدة مناصب دولية وقارية، حيث إنه عضو لجنة تطوير الأداء بالاتحاد الدولي للجودو، وعضو الاتحاد الأفريقي للجودو، بالإضافة إلى كونه عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى أنه مارس اللعبة كلاعب وحكم دولي.

وتقدمت قائمة ياسر إدريس رسميًا بأوراق ترشحها أمس، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية للدورة الانتخابية 2024-2028، والمقرر إجراؤها في 25 أبريل المقبل.

ووفقًا لقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، فقد تم فتح باب الترشح للانتخابات اعتبارًا من اليوم السبت، ويستمر حتى الجمعة 7 مارس الجاري، يعقب ذلك فحص أوراق المرشحين وإعلان القائمة النهائية، قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية في الموعد المحدد.

جدير بالذكر أن 31 صوتًا لهم حق التصويت في الانتخابات، بواقع 30 اتحادًا أولمبيًا، إضافةً إلى صوت البرلمانية آية مدني، العضو الدائم باللجنة الأولمبية الدولية.