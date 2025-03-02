شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لـ زيزو وشحاتة لغيابهما عن الزمالك فى مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات خاصة خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة إنبي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض الثنائي لبرنامج تدريبي خاص في ظل غيابهما عن لقاء إنبي المقبل للإيقاف .

وأدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، حيث كان يعانى من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم تدريبات بدنية خاصة، وأدى اللاعبون هذه الفقرة تحت قيادة مايكل جوزيه مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة لتجهيز جميع اللاعبين بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الفريق البترولي.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسرو على متابعة الفقرة البدنية للوقوف على جاهزية اللاعبين.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره إنبي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.